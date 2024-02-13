توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2024.. اعرف الدروس المقررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2024، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والذي انطلق يوم 10 فبراير الماضي وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني خلال شهر فبراير ومارس وإبريل، ويتم تخصيص شهر مايو للمراجعة علي منهج الترم الثاني 2024 كالتالي:

- الوحدة الثالثة «الطاقة والوقود» المفهوم الأول: «الأجهزة والطاقة» يتضمن المحتوى «ابدأ» الدرس الأول والثاني (الأنشطة 1:5) من يوم 10 فبراير حتى 16 فبراير، والدرس الثالث والرابع الأنشطة من 6:10 من 17 فبراير حتى 23 فبراير.

الوقود

- المفهوم الثاني عن الوقود، ويتضمن الدرس الأول وبداية الدرس الثاني الأشطة من 1 إلى 4 من 24 فبراير، ومن 2 مارس بقية الدرس الثاني والدرس الثالث الأنشطة من 5 إلى 8، ومن 9 مارس، الدرس الرابع والدرس الخامس الأنشطة من 9 إلى 13.

- المفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة، من 16 مارس، الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:4، ومن 23 مارس الدرس الثالث والرابع «الأنشطة من 6 إلى 8»، ومشروع الوحدة والمشروع البيئي والأسئلة.

- الوحدة الرابعة: أسطح متحركة، المفهوم الأول تفتيت الصخور وتحركها، يبدأ من 30 مارس، المحتوى ابدأ الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1 إلى 6، ومن 6 أبريل الدرس الثالث الأنشطة من 6 إلى 8، ومن 13 أبريل الدرس الرابع والخامس نشاط 9 إلى نشاط 12.⁠

- المفهوم الثاني تغير مظاهر السطح من 20 أبريل الدرس الأول والثاني والثالث والأنشطة من 1 إلى 6، ومن 27 أبريل حتى 3 مايو، بقية الدرس الثالث والرابع والخامس، لأنشطة من 7 إلى 10، ومشروع الوحدة والأسئلة.

- تبدأ المراجعة على كل ما سبق من يوم 4 مايو حتى 18 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 25 مايو.