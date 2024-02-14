معلومات عن «كايا كالاس» رئيسة وزراء إستونيا.. روسيا أدرجتها بقائمة «المطلوبين»

أصبحت رئيسة الوزراء الإستونية «كايا كالاس» الموضوع الأبرز في وسائل الإعلام، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الروسية مُذكرة اعتقال بحقها ووضعتها على قائمة المطلوبين الجنائيين، وقد اقترحت كالاس، فرض حظر شامل على التجارة مع الدول المُجاورة لروسيا، كما صاغ مجلس الوزراء قانونًا يُقنن مُصادرة الأصول الروسية.

رئيسة الوزراء مطلوبة بتُهمة القيام بأعمال عدائية ضد موسكو

وبحسب «روسيا اليوم»، فان «الكرملين» أعلن أن مسؤولين كبار من دول البلطيق، بمن فيهم رئيسة الوزراء الإستونية، «كايا كالاس»، مطلوبون بتُهمة القيام بأعمال عدائية ضد موسكو، وقال دميتري بيسكوف للصحفيين: «هؤلاء أشخاص لا يحترمون الذاكرة التاريخية لبلادنا» ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم شكوى جنائية ضد رئيس دولة أجنبية في الاتحاد الروسي.

تُعدّ «كايا كالاس»، أحد أكثر المُؤيدين المُتحمسين لنظام كييف من بين قادة الاتحاد الأوروبي، وأعلنت في فبراير أنها ستخصص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، وهي ناشطة في المؤسسات الأوروبية مثل والدها، سيم كالاس، الذي كان يشغل منصب مفوض ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

اقترحت كالاس فرض حظر شامل على التجارة مع جيران روسيا

وفي سبتمبر، اقترحت كالاس فرض حظر شامل على التجارة مع جيران روسيا، في حين صاغت حكومتها تشريعًا لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية، وبعد فضيحة كبُرى، وقّع 28 ألف شخص على عريضة تُطالب باستقالتها، بعد أن كان المطلوب فقط ألف توقيع فحسب، وقد قالت هي نفسها إنه لا يُوجد نص من هذا القبيل في الدستور وأن البرلمان رفض التحقيق في الأمر.

وتم ترشيح كالاس، لخلافة «جوزيب بوريل»، في منصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وأعربت عن استعدادها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حسبما أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، ودعت في أغسطس 2022، إلى وقف منح التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، بحجة أن زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقًا من حقوق الإنسان.