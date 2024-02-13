بحضور علي جمعة.. «آداب المنيا» تناقش رسالة المسائل الفقهية في تراجم الصوفية

شارك الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد رفاعي بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالمنيا تحت عنوان «المسائل الفقهية في تراجم السادة الصوفية دراسة تحليلية».

حصول الباحث على الدكتوراة

حصل الباحث على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور على جمعة مناقشا رئيسيا، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب مشرفا، والدكتورة آمال محمد عبد الغني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا مناقشا، والدكتور منصور خميس رسلان أستاذ الدراسات الإسلامية بالكلية مشرفا

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه

والتقى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بالدكتور على جمعة وأعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه، حيث رحب به وأهدى إلى كل منهم درع الجامعة.

حضر مناقشة الرسالة بمركز المؤتمرات بجامعة المنيا الدكتور أشرف ماهر عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورجال الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف.