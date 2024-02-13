رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بحضور علي جمعة.. «آداب المنيا» تناقش رسالة المسائل الفقهية في تراجم الصوفية

كتب:

اسلام فهمي
10:27 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
جانب من مناقشة الرسالة

جانب من مناقشة الرسالة

شارك الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد رفاعي بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالمنيا تحت عنوان «المسائل الفقهية في تراجم السادة الصوفية دراسة تحليلية».

حصول الباحث على الدكتوراة

حصل الباحث على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور على جمعة مناقشا رئيسيا، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب مشرفا، والدكتورة آمال محمد عبد الغني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا مناقشا، والدكتور منصور خميس رسلان أستاذ الدراسات الإسلامية بالكلية مشرفا

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه

والتقى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بالدكتور على جمعة وأعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه، حيث رحب به وأهدى إلى كل منهم درع الجامعة.

حضر مناقشة الرسالة بمركز المؤتمرات بجامعة المنيا الدكتور أشرف ماهر عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورجال الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة المنيا يبحث مع علي جمعة سبل توعية الطلاب وتزويدهم بالمعارف الدينية

«مياه المنيا» تعلن عن مناقصات لتوريد وتركيب منظومات كلور.. اعرف التفاصيل

محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق

«المنيا التعليمية» تبحث مع وفد البنك الأهلي تطوير عدد من المدارس
بقلم اسلام فهمي