رئيس حي الضواحي ببورسعيد: رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والطقس السيئ

قالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد إنها، تتابع استمرار أعمال تسليك وتطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحي، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية الحادة في الطقس، والتنسيق مع غرفة عمليات فرعية متصلة بالغرفة المركزية بالمحافظة تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبدورها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأجرى عمال إدارة المرافق والصرف الصحي، تسليك عدد من بالوعات الصرف بشوارع المناطق المشار إليها، وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها، وكسح مياه الصرف الصحي حول محيط العمارات والشوارع المحيطة بها من مناطق وشوارع الحي، منها فاطمة الزهراء ومبارك وخديجة.

شددت رئيس الحي على ضرورة كسح كافة تجمعات المياه أولا بأول، ومٌعالجة أسباب طفح المياه وتطهير كافة خطوط وبالوعات الصرف، في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

وقف حركة الصيد غدا بسبب نشاط الرياح

من جانب آخر أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري وقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج بدءا من غد حتى هدوء الطقس لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية رصدت نشاط في حركة الرياح تسبب في ارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار من ما يشكل خطورة على الصيادين