تجهيز 10 شوارع رئيسية بوسط العريش تمهيدا لرصفها خلال أيام

تشهد شوارع مدينة العريش، عمليات رصف وتشييد للطرق الفرعية والرئيسية بشوارع المدينة، وذكرت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش في بيان، أن عمليات تجهيز الشوارع الرئيسية والفرعية من ناحية الخدمات قد انتهت تماما، وجاري رصف وتشييد الطرق الرئيسية تباعا.

تركيب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي

وأضاف مجلس مدينة العريش، قد انتهت الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، من وضع الخدمات الأولية من المواسير والكوابل التي تحدث قبل عملية الرصف، في أكثر من 10 شوارع داخلية بوسط المدينة

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، انه تم الانتهاء من رصف وتشييد طريق الضاحية، وعاطف السادات، وجاري العمل على تشيد منطقة افرع جسر الوادي المؤدية إلى الموقف الجديد بوسط المدينة

الانتهاء من عملية الرصف قبل احتفالات سيناء

وأضاف رئيس المجلس، أن عملية الرصف والتشييد تأتي بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أكد الانتهاء من عمليات الرصف والتجميل قبل أعياد سيناء في 25 من أبريل المقبل.

وكان مجلس مدينة العريش، وشركات المقاولات، انتهي من رصف شارع نقابة المهندسين، وشارع أم القرى الرئيسي المؤدي إلى منطقة أل ياسر، ورصف طريق المكتبات المؤدي إلى مجمع المدارس بوسط المدينة، وجاري طلاء البلدورات بعد الانتهاء من تركيبها.