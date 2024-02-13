خطوات يجب اتباعها عند سقوط الأمطار لتجنب حدوث ماس كهربائي.. اعرفها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة تصل حد السيول على بعض المناطق، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، وفي كثير من الأحيان يؤدي سقوط الأمطار الغزيرة إلى حدوث ماس كهربائي.

وحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين للتعامل بحرص مع الكهرباء عند سقوط الأمطار الغزيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التعامل مع الكهرباء خلال الساعات المقبلة أثناء سقوط الأمطار، كالتالي:

نصائح للتعامل مع الكهرباء عند سقوط الأمطار

- يجب الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع مثلأعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات.

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- ضرورة الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشكلات تخص أعمدة الإنارة.

- ضرورة الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل إذا كانت الملابس مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.