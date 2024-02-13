وزير فلسطيني: «طوفان الأقصى» أسقطت الخيارات الأمريكية الإسرائيلية

قال وزير التنمية الاجتماعية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، إن هناك مناخ وإجماع دولي لدعم المسار السياسي الذي يؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ربما تكون هذه الحرب الأخيرة، حيث أسقط طوفان الأقصى ما يسمى بـ«السلام العربي الإسرائيلي» الداعي لدمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي، ظنًا من أمريكا أن ذلك سيؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار.

وذكر أن أمريكا حاولت دعم الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، ولكن ذلك الرهان قد فشل، وكان هناك محاولات إسرائيلية لتقوية الفصائل الفلسطينية على حساب السلطة الفلسطينية، ظنًا منهم أن هذا الخيار الأقل سواءً، مشددًا على أن معركة طوفان الأقصى أسقطت الخيارات الأمريكية الإسرائيلية.