5 معلومات عن وزير مالية إسرائيل بعد انتقاد تصريحاته: «الأفشل على الإطلاق»

مع استمرار شن الهجمات العنيفة على المدنيين داخل قطاع غزة وخارجها، أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي في الحكومة اليمينية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، غضب الكثير من المنظمات الدولية، خاصة بعد اتهامه مصر بدعم الفصائل الفلسطينية بالأسلحة والذخيرة، كما حملها المسؤولية الكاملة عن الصراع المستمر في القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن تصريحات «سموتريتش»، تعد غير مقبولة تماما، مؤكدا أن مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، وليس من الصحيح إقحام اسمها لتحميلها أخطائه، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تصريحات خطيرة سابقة لـ«بتسلئيل»

لم يكن هذا التصريح الأول لـ«سموتريتش»، الذي يعبر فيه عن كرهه الشديد للفلسطينيين، إذ ذكر سابقا أن المستوطنيين اليهود سينتقلوا للعيش في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، في الوقت الذي دعا فيه الفلسطينيين إلى الهجرة إلى دول آخرى.

وذكر وزير المالية الإسرائيلي، أنه لكي تحقق دولة إسرائيل المحتلة استقرارها، عليها السيطرة على جميع مناطق القطاع، وجاء ذلك في مقابلة له مع الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

انتقادات لاذعة لوزير المالية الإسرائيلي

على الرغم من الرفض الدولي له بسبب التصريحات الأخيرة الخاصة به، إلا أن «بتسلئيل» وجهت إليه العديد من الانتقادات على الصعيد المحلي أيضا، إذ نشرت إحدى الوسائل الإعلامية العبرية تقريرا، تصف فيه وزير المالية بأنه الأفشل على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها طالبت رئيس وزراء دولة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، بضرورة عزله من منصبه، بسبب الأزمات المالية المتتالية التي أقحم فيها دولته الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «maariv» العبرية.

معلومات عن وزير المالية الإسرائيلي

يستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن وزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل»، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة «gov.i».

- بتسلئيل سموتريتش، هو سياسي إسرائيلي يشغل منصب وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع ورئيس الحزب الصهيوني الديني.

- عمل في منصب وزير المواصلات، وعضوا في الكنيست لمدة 7 سنوات.

- ولد «سموتريتش» في 27 فبراير عام 1980.

- متزوج ولديه 7 أطفال.

- خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي في الساحة المركزية بقسم العمليات في هيئة الأركان العامة.