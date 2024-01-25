الاستطلاعات تظهر عدم رضا الإسرائيليين عن حكومة نتنياهو بعد «طوفان الأقصى»

كشف استطلاع راي، أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن غالبية الإسرائيليين غير راضين عن طريقة تعامل حكومة الحرب اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مع الأحداث الجارية، منذ عملية «طوفان ألأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون إجراء تحقيق فوري في كيفية حدوث هجوم الفصائل الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر 2023.

الاستطلاع: 53.8% غير راضين عن مجلس الحرب

ويرى 40.8% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء مجلس الحرب «جيد جداً»، أو «جيد بما فيه الكفاية»، بينما أبدى أكثر من النصف، أي ما يتجاوز 53.8%، أنهم غير راضين عن عمل الحكومة الإسرائيلية، في حين لم يكن لـ5.4% أي رأي.

وفيما يخص بسؤال عن بقاء حزب «الوحدة الوطنية»، برئاسة بيني غانتس، في الحكومة، قال 54.7% من المشاركين في الاستطلاع إن الحزب يجب أن يبقى في الحكومة، في حين قال 32.7% إنهم يفضلون انسحابه من الحكومة، ونحو 12.6% قالو إنهم لا يعرفون ما الذي ينبغي على الحزب فعله.

نصف الإسرائيليين يرفضون عودة سكان غلاف غزة

أما فيما يخص قضية عودة سكان المستعمرات الجنوبية والقريبة من غلاف غزة إلى منازلهم، بعد أن تم إخلاؤها بسبب القتال، قال 50.1% من المشاركين في الاستطلاع إنه لا ينبغي تشجيع السكان على العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، بينما رأى 37.9% أنه ينبغي القيام ذلك، في حين أن 12% لم يكن لديهم رأي، فيما تسعى حكومة الاحتلال إلى تشجيع العودة في الأسابيع المقبلة.