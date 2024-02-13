مراسل «في المساء مع قصواء»: دور مصر في دعم غزة لم يتوقف وسط صمت المجتمع الدولي

قال محمد شاهين، مراسل في المساء مع قصواء من رفح، إنه في ظل صمت دولي من دول عديدة مؤثرة وفاعلة في المجتمع الدولي تجاه الأزمة الفلسطينية، لم يتوقف الدور المصري سواء على المستوى السياسي أو الإنساني في دعم القضية الفلسطينية.

قافلة التحالف تصل رفح

تابع «شاهين» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبرقناة CBC، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه منذ دقائق قليلة وصلت إلى مدينة رفح، القافلة الرابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تضم أكثر من 430 قاطرة بداخلها أكثر من 5 آلاف طن مواد غذائية تقدم للأشقاء في فلسطين، وأكثر من 500 طن مواد ومستلزمات وأدوات طبية وأدوية و500 طن ملابس، فضلا عن المراتب والبطاطين وخيم الإيواء والمياه.

وأشار إلى أن القافلة تنتظر الدخول غدًا ضمن مئات القوافل التي تدخل من معبر رفح الفلسطينية، موضحًا أنه رصد العديد من المساعدات التي عبرت معبر كرم أبو سالم اليوم وشملت نحو 167 و26 شاحنة توجهت إلى منفذ العوجة و6 شاحنات غاز وسولار عبرت بشكل مباشر من معبر رفح.