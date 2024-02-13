«الأوقاف»: إرسال 100 طن سلع غذائية إلى أهالينا في غزة قبل شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية، من مشروع صكوك الإطعام، قبل بداية شهر رمضان المقبل.

أكدت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي ما جرى تقديمه من «الأوقاف» لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام، و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه بمعرفة «تحيا مصر»، و60 مليون جنيه جرى تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته «الأوقاف المصرية» لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

وقف العدوان على غزة

شددت وزارة الأوقاف، على أن العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تفي بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة مما ينبغي أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية باعتبار هذا وذاك مطلبا ملحا لإنقاذ أهل غزة وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها.