خبير عن اجتماع القاهرة: مصر تقود المفاوضات.. والاحتلال الإسرائيلي لا يريد هدن متصلة

قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اجتماع القاهرة الأمني الذي بدأ بمشاركة أمريكية وإسرائيلية وقطرية، وبمشاركة وفد الفصائل الفلسطينية بعد بدء الاجتماع بنحو ساعة لمناقشته في التفاصيل الجديدة، وأن الوفد الإسرائيلي عاد إلى تل أبيب لإطلاع قياداته على نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم، ومن المقرر أن يعود غدا للقاهرة لاستكمال المفاوضات.

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «ON»: «سادت أجواء إيجابية تخص هدنة التقاط الأنفاس وهناك محادثات على تهدئة لمدة 45 يوما مقابل الإفراج عن 500 أسير فلسطيني و30 محتجزا إسرائيليا».

وتابع: «لا زالت الأمور تسير صوب اتجاهات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إطار باريس، وأعتقد أن التلويح بورقة اجتياح رفح الفلسطينية عبر الجهات السيادية الإسرائيلية هو للضغط على وفد الفصائل الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات لكن وفد الفصائل تمتع في الاجتماعات ببرجماتية عالية».

وأردف: «مصر ليست وسيطا مفاوضا، بل مصر شريك وهي تقود المفاوضات وهناك حدود وخطوط واضحة بشكل أساسي ونتوقع أن يماطل الاحتلال في تنفيذ هذه المرحلة حتى يصل إلى منتصف شهر شعبان أي بعد أسبوع للإعلان عن تنفيذ المرحلة الأولى».

وأكمل: «الاحتلال لا يريد هدن متصلة بل منفصلة، وأعتقد أن الهجوم على رفح الفلسطينية اتخذ به قرار نهائي من قبل الاحتلال وبضوء أخضر من واشنطن، لكن يبقى التوقيت الذي ربما يؤجل حتى بعد شهر رمضان لعدة اعتبارات، أهمها التقاط الأنفاس وإخراج الكتلة السكانية الأكبر من قطاع غزة باتجاه مناطق نزوح جديدة ممتدة على بحر غزة من رفح وحتى مدينة غزة، وكذلك السماح بعودة جزء منهم لقلب مدينة غزة».