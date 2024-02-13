طرح البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

كشف المنتج تامر مرتضي، عن البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم، الذي يخوض من خلاله الفنان خالد النبوي سباق رمضان 2024، وذلك عبر حسابه على «فيسبوك».

بوستر مسلسل إمبراطورية ميم

يظهر الفنان خالد النبوي منفردا على بوستر مسلسل إمبراطورية ميم، وهو جالس على كرسي يرفع يده عاليا، ليكشف من خلاله عن اللوك الخاص بشخصية مختار أبوالمجد، التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ونور النبوي وهاجر السراج، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.