3 أسباب لمشاهدة مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024.. أبرزها فريق العمل

يتابع المخرج محمد سلامة تصوير مشاهد مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، وهي من الأعمال التي يراهن عليها الجمهور والنقاد في الموسم الدرامي لعدد من الأسباب، الأول هو أن المسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب إحسان عبد القدوس صدرت ضمن مجموعته القصصية «بنت السلطان»، وتولى الكاتب محمد سليمان عبد المالك تقديم معالجة عصرية للقصة بما يتناسب مع مشاكل المجتمع المصري في الوقت الحالي.

أما السبب الثاني هو أن العمل يضم الثلاثي المخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبد المالك والنجم خالد النبوي، بعد النجاح الذي حققوه معا في موسم الدراما الرمضانية 2022 من خلال مسلسل «راجعين يا هوى» والذي لاقى ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة.

والسبب الثالث يرجع إلى مجموعة العمل التي تتضم عدد كبير من النجوم بجانب خالد النبوي من بينهم نور النبوي، هاجر السراج، نشوى مصطفى، نجلاء بدر، محمد محمود عبد العزيز، كما يشهد المسلسل عودة الفنانة حلا شيحة إلى الساحة الفنية مرة اخرى بعد فترة من الغياب.

قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية ميم

ينتمي مسلسل إمبراطورية ميم لنوعية الأعمال الاجتماعية، وتدور أحداث المسلسل حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة جميعهم أسمائهم تبدأ بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم أبناءه بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، ولكن تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يتعرف على حب حياته ويجد نفسه في حيرة كبيرة ما مشاعره تجاه السيدة التي يحبها وما بين مسؤولية تربية أبناءه، خاصة عندما يبدأوا التمرد ضده.