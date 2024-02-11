«ابنة خالد النبوي».. تفاصيل دور هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

بعد النجاح الذي حققته الفنانة هاجر السراج، الفترة الماضية، من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، كان آخرها مسلسل «حالة خاصة»، ينتظرها الجمهور في عمل جديد خلال موسم دراما رمضان 2024، إذ تشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، للمخرج محمد سلامة.

وكشفت الفنانة هاجر السراج، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل إمبراطورية ميم، إذ تجسد دور الابنة الكبرى للفنان خالد النبوي، الذي يقوم بدور «مختار أبو المجد» ضمن أحداث المسلسل المأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، قائلة: «نستعرض خلال المسلسل العلاقة بين أب و6 أبناء، إضافة إلى العلاقة بين الأخوة، من خلال منظور اجتماعي جديد».

البرومو الدعائي لـ مسلسل إمبراطورية ميم

وقالت هاجر في تصريحات تلفزيونية، إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم، وتعلمت منه الكثير سواء على المستوى المهني أو الشخصي: «كنت مستمتعة للغاية بالعمل مع خالد النبوي، وأنا أحبه للغاية كفنان وأحببته كإنسان عندما بدأت أعمل معه وتعرفت عليه عن قرب، فهو شخص هادئ ويحب أن يعمل الجميع في جو من الهدوء والتركيز، ما يساعد فريق العمل على تقديم أفضل ما لديهم».