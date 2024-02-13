شريف الشوباشي يروي كواليس تغطيته الصحفية لقضية «روجيه جارودي»

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي: «قمت بتغطية صحفية معمقة خلال إقامتي في باريس، عن محاكمة المفكر الفرنسى روجيه جارودي بتهمة معاداة السامية، بسبب كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل، الأمر الذي أزعج الكثير حينها، وأبلغني بذلك أحد المسؤولين بوزارة الخارجية في فرنسا».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «أتذكر جيدا إيريك رولو مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية حينها، الذي كان متخصصا في قضايا الشرق الأوسط، حين دافع عني في ذلك الهجوم حينها، وقال إنني كنت حريصا للغاية في كتاباتي وإشارتي إلى أن اليهود اضطهدوا على يد هتلر، ولكن لا يترتب على ذلك أنهم يضطهدون الفلسطينيين».

وواصل: «في تلك الفترة، كان هناك شخصا فرنسيا أعد دكتوراه لينفي فيها وجود أفران الغاز في عهد هتلر، ونشرت عنه موضوعا صحفيا عنه، وحينها تم مهاجمتي أيضا، بأنني ضد اليهود، فطلبت من المسؤولين هناك، أن يبحثوا عن شخص آخر يقوم بإعداد دكتوراه جديدة، لتفنيد المعلومات التي وردت في هذه القضية».