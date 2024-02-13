شريف الشوباشي: جيل رفاعة الطهطاوي ومصطفى كامل صانع النهضة الحقيقية

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إن تطور الشخصية لا يأتي في عام أو اثنين، لكنه يأتي بالتراكم، مشيرًا إلى أن جيل رفاعة الطهطاوي في الثلاثينيات وبعده، ومصطفى كامل، هم من صنعوا النهضة المصرية الحقيقية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جاك بيرك، كان من أهم المفكرين، قال له إن «المشكلة لدينا هي وجود الجماعات الرجعية، لكنها ترتدي ثوب الإسلام، وأنها تقوم بعملية إجهاض للنهضة التي بدأت بفضل رفاعة الطهطاوي وحسن العطار ومحمد علي»، وهذا ما تحقق بالفعل.

وتابع، أنه نشأ في بيت كان يتردد عليه عبدالرحمن الشرقاوي، ومحمد مندور، ويوسف السباعي، وغيرهم، كانوا يأتون لبيتهم بانتظام، مؤكدًا أن أي فكرة تنشأ في تفكيره، يكون لديها هذه الخلفية، فوالده كان شاعرًا وحافظًا، وقال له لويس عوض عن والده إنه «لا يوجد من حفظ شعر عربي مثله».

وأشار إلى أن من الطرائف، أنه هو وشقيقه علي عندما كانت تسقط الشوكة من أيدي أحدهما، كان والده يعلق على الأمر ببيت شعر، فقد عاشا وفي أذنهم الثقافة واحترامها وحبها، أما اليوم الأجيال المتوسطة في المناخ العام، تجد احتقار للثقافة واستهزاء بالفكر.