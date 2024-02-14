ادفع 150 ألف جنيه وقسط الباقي.. فرصة للحصول على شقة بموقع متميز في أكتوبر

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول الشقق الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة في مدينة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وتحديدا أمام منطقة حدائق الأهرام، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشقق المقرر طرحها سيتم الإعلان عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم طرح 984 وحدة سكنية بالمشروع الإسكاني فالي تاورز، أمام المواطنين.

شقق مدينة السادس من أكتوبر

وتستعرض الوطن في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الشقق المتوقع طرحها للمواطنين بمدينة السادس من أكتوبر:

- فتح الحجز على 984 وحدة.

- 150 ألف جنيه، مقدم جدية الحجز للمواطنين.

- يمكن لأي مواطن من أي محافظة الحجز.

- الحجز للمواطنين المصريين فقط.

- سعر المتر 15 ألف جنيه غير شاملة نسبة التميز.

- المساحات المطروحة 95 مترا وكذلك 100 متر.

- حال فوز الشخص بالوحدة سيتم دفع 20٪ من قيمة الوحدة بعد شهر.

- دفع 10٪ عند الاستلام، من قيمة الوحدة.

- تقسيط الباقي على دفعات أقساط تصل مدتها كحد أقصى 7 سنوات محملة بالفوائد حسب الرغبة للمستفيد.

- الشقق بموقع متميز بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على منطقة الأهرامات.

- المشروع «valley towers»، بمدينة حدائق أكتوبر.