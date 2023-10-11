موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18.. نهاية أكتوبر

قال مصدر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، سيكون في نهاية شهر أكتوبر الحالي، لمحدودي الدخل، بمساحات تتراوح من 75 حتى 90 مترا مربعا.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

وأضاف المصدر في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي ستكون في حدود 360 ألف جنيه، لافتًا أن الأسعار ستختلف بحسب نسب تميز كل وحدة سكنية، وأن مقدم جدية الحجز للحصول على شقة سيكون في حدود 22 ألف جنيه.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

وأضاف المصدر، أن أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، في المدن التالية:

- حدائق العاصمة.

- السادات.

- برج العرب.

- بدر.

- العبور الجديدة.

- 15 مايو.

- 6 أكتوبر الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- قنا الجديدة.

شرط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد دخله عن 2700 جنيه وهو أعزب.

- ألا يزيد الدخل عن 7 آلاف جنيه إذا كان المتقدم متزوج.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.