عمرو الفقي: العلاقات المصرية السعودية عميقة وممتدة.. ونبني عليها لتطويرها

علّق عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التعاون مع هيئة الترفيه السعودية عبر الاتفاقيات الجديدة، قائلا إنّ العلاقات المصرية السعودية قديمة وممتدة، وما يحدث هو البناء عليها وتطويرها في مجالات الفن والرياضة.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة في تنظيم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ الأمر ذاته ينطبق على أوجه التعاون مع وزارة الثقافة وبين هيئة الترفيه، حيث تتولى الشركة المتحدة تنظيم الأمور اللوجستية ودعم الفعاليات التي ستقام في القاهرة.

وعن تصريحات المستشار تركي ألي الشيخ، بشأن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وتأكيده أنّ المباراة ستظهر في أفضل صورة، قال الفقي: «نتمنى أن تخرج المباراة في أفضل شكل، وأمس تحدّثت مع المستشار ٱل الشيخ الذي تعهّد بأن تكون المباراة حدث ضخم وليست مجرد مباراة لكرة القدم».

وأوضح الفقي: «تشهد المباراة تنظيم عدّة فعاليات، نتمنى أن تُسعد جماهير الأهلي والزمالك في المملكة، وسيكون هناك ستوديو مشترك بين قنوات المتحدة والقنوات السعودية».

وعن التعاون في مجال السينما، قال: «بالطبع سيكون موجودا، يوجد صندوق لدعم السينما ونحن جزءا منه، وبيننا تعاون ممتد من خلال mbc على مدار السنوات الماضية، والآن يتم توسيع التعاون».