زلزال بقوة 6.4 يضرب منطقة أتاكاما في تشيلي كتب: شريف سليمان 04:07 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024 زلزال ضرب زلزال بقوة 6.4 منطقة أتاكاما في تشيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زلزال يضرب وسط البحر المتوسط.. اعرف قوته وتأثيره زلزال بقوة 5 درجات يضرب ميانمار زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين حرائق الغابات تقتل 51 شخصا في تشيلي وتهدد المناطق الحضرية.. أسوأ كارثة منذ زلزال 2010 زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب نيوزيلندا زلزال تشيلي بقلم شريف سليمان