تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ كروز.. المرة الخامسة هذا العام

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا من نوع كروز تجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء، وذلك في أحدث تحد لجارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي

ونقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء، حيث رصدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إطلاق الصواريخ في حوالي الساعة التاسعة صباحا نحو المياه شمال شرق مدينة وونسان على الساحل الشرقي.

ولم تحدد هيئة الأركان الكورية الجنوبية عدد الصواريخ، بينما أصدرت بيانًا صحفيًا جاء فيه: «بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد أي علامات على استفزازات إضافية من كوريا الشمالية».

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أطلقت 5 مرات صواريخ كروز خلال العام الجاري، في الوقت الذي تصعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية بإجراء اختبارات أسلحة في العام الجديد، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز من البحر والبر، وإطلاق نيران المدفعية على المياه القريبة من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين.