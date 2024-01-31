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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مطار القاهرة يستقبل 70 ألف مسافر وسائح خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
11:34 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
قيادات الطيران المدني تتفقد صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1

قيادات الطيران المدني تتفقد صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1

يستقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة 70 ألف مسافر وسائح من مختلف جنسيات العالم، تقلهم 491 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وشدد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي على ضرورة الالتزام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لجميع رواد مطار القاهرة الدولي، وتقديم خدمة متميزة للمسافرين والسائحين، وأن تكون «الابتسامة» هي السمة العامة التي يتصف بها العاملين بالصفوف الأمامية بصالات السفر والوصول بالمطار، حتى نترك انطباع جيد لدى المستفيدين والمترددين على مباني الركاب بالمطار.

وأضاف «حافظ» خلال جولة تفقدية بمبنى الركاب رقم 1 صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي أنَّ المطار يسعى لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين والركاب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف لتأكيد توافر جميع الخدمات التي يحتاج إليها رواد المطار، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة، إذ يوفر جميع الخدمات اللوجستية لجميع الهيئات النابعة للدولة والتي تقدم خدماتها للمسافرين، تنفيذا لتوجيهات المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومعالي وزير الطيران المدني الفريق عباس حلمي.

ويغادر المطار، عبر مبانيه الثلاثة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، 252 رحلة جوية تقل على متنها 36412 راكبا إلى عدة وجهات دولية متنوعة لمختلف دول العالم، كما يستقبل المطار 239 رحلة تقل على متنها 33588 مسافرا من عدة جهات وجنسيات مختلفة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.