أسعار القطن اليوم في وجه بحري 2024.. وموعد آخر مزاد

شهدت أسعار القطن اليوم في وجه بحري، بحسب آخر مزاد عقد خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا في سعر قنطار القطن الواحد، ليزيد من أرباح المزارعين بالتزامن مع اقتراب انتهاء موسم الذهب الأبيض، إذ من المقرر أن ينعقد آخر مزاد ضمن منظومة تداول وتوريد القطن نهاية شهر فبراير الجاري، مُعلنًا انتهاء الموسم بالكامل في جميع المحافظات.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024، وكم بلغ سعر قنطار القطن في مختلف المحافظات، وفقًا لبيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري والمعروضة في المزاد العلني الأخير الذي انعقد مؤخرًا.

أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024

وتراوحت أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024 بين 12 ألفًا و20 جنيهًا وحتى 16 ألفًا و600 جنيهًا، حيث اختلف بحسب الصنف والنوع، إذ جاء أعلى سعر قنطار القطن في محافظة كفر الشيخ، بينما جاء أقل سعر للذهب الأبيض في محافظة المنوفية.

أسعار القطن اليوم كفر الشيخ

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ لصنف «إكسترا جيزة 96 تجاري» بين 15 ألفًا وحتى 16 ألفًا و600 جنيهًا، فيما سجل سعر قنطار القطن اليوم لصنف «سوبر جيزة 94 إكثار» ما بين 14300 وحتى 14420 جنيهًا، بينما تراوح سعر قنطار القطن من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» بين 12 ألفًا و20 جنيهًا وحتى 14980 جنيهًا.

أسعار القطن اليوم في الدقهلية

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 13 ألفًا و420 جنيهًا وحتى 14 ألفًا و200 جنيه.

أسعار القطن اليوم في البحيرة

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة 2024 لصنف «سوبر جيزة 94» نحو 13 ألفًا و920 جنيهًا، بينما سجل سعر قنطار القطن لصنف «جيزة 86 تجاري» ما بين 13 ألفًا و500 وحتى 14 ألفًا، فيما سجل سعر قنطار القطن من صنف «جيزة 86 إكثار» ما بين 13 ألفًا و720 جنيهًا وحتى 13 ألفًا و810 جنيهًا.

أسعار القطن اليوم في الشرقية

وجاء سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية 2024 لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 14 ألفًا و100 وحتى 14 ألفًا و450 جنيهًا.

أسعار القطن اليوم في بورسعيد والإسماعيلية

وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم في الإسماعيلية وبورسعيد لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» نحو 14 ألف جنيه.

أسعار القطن اليوم في الغربية

وحول سعر قنطار القطن اليوم في الغربية 2024 فقد بلغ لصنف «سوبر جيزة 97 تجاري» نحو 13 ألفًا و300 جنيه، فيما سجل سعر قنطار القطن من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 14 ألفًا و520 جنيهًا، وحتى 14 ألفًا و940 جنيهًا.

أسعار القطن اليوم في دمياط

وبحسب مزاد القطن الأخير فإنّ سعر قنطار القطن اليوم في دمياط 2024 سجل لصنف «إكسترا جيزة 92 تجاري» ما بين 15 ألفًا و700 وحتى 15 ألفًا و720 جنيهًا.

أسعار القطن اليوم في المنوفية

وتوقف سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية لصنف «سوبر جيزة 97 تجاري» عند 12 ألفًا و250 جنيهًا.