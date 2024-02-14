«الأرصاد» تكشف تفاصيل درجات الحرارة وحالة الملاحة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 6 درجات على بعض الأنحاء، مقارنة بأجواء الأيام الماضية.

مرتفع علوي بارد

وقالت غانم لـ«الوطن»، إنّ انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقع، بسبب تأثير كتل هوائية باردة مصاحبة لمرتفع جوي علوي بارد قادم من جنوب أوروبا في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض قيم الحرارة بشكل واضح حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار نشاط الرياح ما يزيد الحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشارت عضو المكتب الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة البحر المتوسط معتدل حتى الآن، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ما يسمح بالملاحة البحرية.

أما حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، نظرا لارتفاع الأمواج من 1.5 لـ2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على السواحل ومدن القناة والقاهرة الكبرى وحتى محافظات جنوب البلاد وشمال الصعيد، جاءت كما يلي.

القاهرة 20 12

أكتوبر 21 10

بنها 20 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 21 12

طنطا 18 12

دمياط 18 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 12

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 09

كاترين 14 04

الطور 20 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 17 11

العلمين 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 09

سيوة 18 09

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 07

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 06

أبو سمبل 24 10