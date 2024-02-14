أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 14 -2- 2024 في سوق العبور

سجلت أسعار الأسماك والجمبري داخل سوق العبور لتجارة الجملة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 14 -2- 2024 استقرارًا ملحوظًا، وبلغ سعر كيلو الجمبري جامبو نحو 520 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو السمك البلطي نحو 73 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

ويرصد لكم «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسماك والجمبري اليوم داخل سوق العبور لتجارة بالجملة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:-

سعر السمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي بين 76 و84 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الصغير ما بين 73 و75 جنيها.

سعر السمك البلطي الأسواني

يتراوح سعر البلطي الأسواني بين 30 و45 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري

وسجل سعر البوري رقم 1 داخل سوق العبور 95 جنيها بينما سجل سعر كيلو البوري رقم 2 نحو 85 جنيها.

يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و220 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري اليوم

يتراوح سعر الجمبري بين 430 و500 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 525 و580 جنيها للكيلو.

سعر سمك الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 190 و390 جنيها للكيلو.