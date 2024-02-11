انخفاض أسعار الأسماك في أسواق شمال سيناء.. البوري بكم؟

شهدت أسواق الأسماك، اليوم الأحد، بمحافظة شمال سيناء، هبوطا في أسعار كثير من أنواع الأسماك مقارنة بالأيام الماضية.

وسجل سعر كيلو البوري السوبر 100 جنيه، بانخفاض 20 جنيها عن الأيام الماضية، فيما انخفض سعر الدنيس إلى 150 جنيها، بعدما سجل 170 جنيها منذ أسبوعين، وشهد سعر السردين انخفاضا طفيفا، حيث وصل إلى 60 جنيها، بدلا من 65 جنيها الخميس الماضي.

زيادة المعروض من الأسماك

وقال محمد حجاب، أحد كبار سوق السمك في وسط العريش، لـ«الوطن»، إن انخفاض أسعار الأسماك يرجع إلى زيادة المعروض، نتيجة الصيد اليومي بسواحل بحر العريش، وبئر العبد، والمناطق القريبة.

وأضاف سلمي علي، أحد تجار الأسماك، أن غالبية التجار أصبحوا يطبقون المثل التجاري القائل «بيع كتير واكسب قليل، تجد ناتج مالي كتير»، ومن ثم فإن التجار يكتفون بهامش ربح يسير.

حملات لمراقبة الأسعار في شمال سيناء

وأكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن هناك مرورا يوميا على الأسواق لضبط الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين.