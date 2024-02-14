شهد سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الأسواق حالة من الاستقرار، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الشراء، خاصة بعد حالة عدم الاستقرار الذي شهدتها أسعرا الذهب الفترة الماضية.

سعر جرام الفضة اليوم

تستعرض «الوطن» سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لبيع الفضة عبر الإنترنت، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 اليوم الأربعاء 47.49 جنيه.

ووصل جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 45.55 جنيه.

وسجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 43.98 جنيه.

وجاء سعر جرام فضة العملات عيار 900 نحو 42.79 جنيه.

بينما سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 نحو 38.03 جنيه.

سعر سبائك الفضة اليوم

وصل سعر سبيكة الفضة الـ50 جراما إلى 3129 جنيها.

بينما سجل سعر سبيكة الفضة الـ100 جرام 6234 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الفضة الـ200 جرام 11 ألفا و897 جنيها.

بينما سجل سعر سبيكة الفضة الـ500 جرام 28 ألفا و982 جنيها .