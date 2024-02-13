سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر

شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 13-2-2024 استقرارا ملحوظا، مع توقعات باستمرار حالة من الثبات النسبي لنهاية فبراير الجاري، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر جرام الفضة اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 13-2-2024 على النحو التالي:

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 47.82 جنيه في مصر، وسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 45.85 جنيه في مصر، فيما سجل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 44.28 جنيه في مصر، وسعر جرام فضة العملات عيار 900 اليوم الثلاثاء نحو 38.31 جنيه في مصر، وسعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 سجل 38.31 جنيه.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد في مصر

وسجل سعر سبيكة الفضة الـ50 جراما نحو 3151 جنيها، وسعر سبيكة الفضة الـ100 جرام تصل لـ6279 جنيها، وسعر سبيكة الفضة الـ200 جرام نحو 11 ألفا و984 جنيها، وسعر سبيكة الفضة الـ250 جراما تصل لـ14 ألفا و741 جنيها.