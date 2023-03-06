المحافظات تحتفل بليلة النصف من شعبان.. صيام ودعاء وعادات متوارثة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم الاثنين، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

ليلة النصف من شعبان في القليوبية

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف: «إن المسلمين كانوا يصلون الصبح في قباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها»، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

ليلة النصف من شعبان في بورسعيد

وقال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، إن ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير، فهي ذكرى عزيزة على كل مؤمن والتي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، بعد أن استمر المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس 17 شهرا في الصلاة.

وقال الشيخ جمال عواد، إن ليلة النصف من شعبان بها من الدروس لا يتسع المقام للكلام فيها ولكن نأخذ بعض منها، أن الله سبقها بما يقرب من 20 آية تمهيدا لتحويل القبلة ثم أمر بتحويل القبلة، والمشركون والكافرون هاجموا المسلمين وشككوا في الدين، ومنهم من قال إن كانت قبلتكم صحيحة فلما تركتموها، وإن كانت باطلة فلما توجهتم إليها، مضيفا أنه في هذه الليلة يغفر لكل الناس إلا المشرك والمشاحن، وأتمنى أن يغفر لكل الناس وأن يحمي مصر من الأعداء.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعاطف كامل، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والشيخ محمد عفيفي، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، ودكتور ياسر علام، مدير منطقة بورسعيد الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

نفحات ليلة النصف من شعبان

وقال الشيخ عبد الله أسامة، ممثل الأزهر الشريف، إن ليلة النصف من شعبان فيها نفحات لا نشقى بعدها أبدا لصنفين من الناس هم أهل الإسلام والثاني أهل السلام الذين يصدقون اللسان وقلبهم تقي نقي لا إثم فيه ولا حسد.

ليلة النصف من شعبان في سوهاج

وفي سوهاج يحتل الأهالي بذكرى تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان، ويبدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء ويمتد حتى الفجر، ويتبادل الأهالي الزيارات والمواسم وتوزيع الأطعمة المختلفة بينها «الأرز بلبن»، بالإضافة إلى زيارة المقابر.

وقالت «رويدا خالد»، من مركز البلينا بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن ليلة النصف من شعبان ترتبط عندهم بالدعاء والصيام، موضحة أن الاحتفال بهذه الليلة في طفولتها كان مختلفا، حيث كان يخرج موكب الأطفال حاملين مشاعل نارية، يجوبون القرية، مرددين الأدعية المختلفة.

فيما أضافت «مني علي»، من مركز طما بمحافظة سوهاج، أن الأهل يحرصون على إحضار الموسم ليلة النصف من شعبان، حيث يُحضر أهل الزوجة الموسم (اللحوم والدقيق والفواكهة والخضروات)، إما إذا كانت الفتة مخطوبة، فيتكفل خطيبها بالأمر.

وأوضح «محمد عمران» من مركز أخميم، أنه يتم في ليلة النصف من شعبان توزيع الأرز بلبن عقب نهاية صلاة العشاء، ليحتفل الجميع مرددين الأدعية المختلفة ومدح النبي الكريم.