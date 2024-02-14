أدعية يستحب المواظبة عليها في شهر شعبان.. اغتنموا هذه الأيام قبل رفع الأعمال

يعد الدعاء من الأعمال الصالحة والعبادات التي ينبغي المواظبة عليها خلال شهر شعبان، وذلك لما لهذا الشهر من الفضل الكبير في الأعمال التي تقرب العبد من خالقه عز وجل، كما أنّ أعمال البشر ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان، وقد أوضح الأزهر الشريف أنّ هناك دعوات يستحب الإكثار منها خلال الثلاثين يوماً التي تسبق شهر رمضان الكريم.

دعوات تمسكوا بها في شعبان

وحول الدعوات التي يستحب الإكثار منها خلال شهر شعبان، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن» إنّ صيغ الدعاء متعددة ، إلاّ أنّ هناك أدعية يستحب الإكثار منها لأنّها تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وهي كالتالي:

1- اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا فيها على قَدَر قدرك «فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت».

2- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، «دعاء أوصى به الرسول للسيدة عائشة».

3- اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، «فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها».

شروط استجابة الدعاء

- الأخذ بأسباب الإجابة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

- تحرّي الأوقات الشريفة للدعاء كيوم عرفة وشهر رمضان وليلة القدر ووقت السحر وما بين الأذان والإقامة.

- استغلال حالات الضرورة التي يمر بها الإنسان في حياته، فإنّه يدعو ربه في هذه الأوقات بتضرع وتذلل واستكانة.

- حضور مجالس الذكر ففيها الدعاء مستجاب ومغفور لأهلها ببركة جلوسهم فيها.

- العلم بأن الله يجيب للمضطر والمظلوم إذا دعاه، وكذلك لمن يدعو لأخيه في ظهر الغيب، وللوالدين، والمسافر، والمريض، والصائم، والإمام العادل.

- الإخلاص لله في الدعاء، وحسن الظن به، فإن الله لا يستجيب لمن دعاه بقلب غافل.

- حضور القلب أثناء الدعاء والتدبر في معاني ما يقوله الداعي.

- الصبر وعدم تعجل إجابة الدعاء.

- التوبة من كل المعاصي وإعلان الرجوع إلى الله.