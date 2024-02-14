موعد اختبارات المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم (1) لعام 2023 للتعاقد على وظيفة مهندس.

موعد اختبارات

وكشف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بأن موعد الاختبارات تحدد له يومي الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مارس والأربعاء السادس من شهر مارس طبقا للمواعيد المحددة لكل تخصص بمقر التدريب الخاص بالشركة بمدينة الغردقة.

اختبارات شركة مياه الشرب

اختبارات الثلاثاء 5 مارس

اختبار تحريري لوظيفة مهندس تخصص كهرباء قوي _تخصص

كيمياء

اختبارات الأربعاء 6 مارس

اختبار تحريري لوظيفة مهندس تخصص ميكانيكا قوى - تخصص ميكانيكا الإنتاج والتصميم الميكانيكي _ تخصص ميكاترونكس.