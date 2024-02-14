تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة بميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 6 سفن اخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35 ألفا و28 طن تشمل 3 آلاف و511 طن كلينكر و14 ألفًا و934 طن ملح و2819 طن رمل و6 آلاف و29 طن يوريا و7 آلاف و735 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أنَّ حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 58 ألفًا و443 طنًا، تشمل 12 ألفًا و822 طن ذرة و6 آلاف و851 طن قمح و1173 طن خشب زان و8 آلاف و764 طن خردة و3 آلاف و88 طن عدس و10 آلاف و557 طن فول و4 آلاف و524 طن زيت طعام و2450 طن مولاس و261 طن منتجات غذائية و1190 طن فول صويا و1300 طن حمص و5 آلاف و463 طن حديد.

حركة الصادر من الحاويات

ونوهت إلى أنَّ حركة الصادر من الحاويات بلغت 339 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13 حاوية مكافئة.

وأشارت إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 85 ألفًا و707 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118 ألفًا و571 طنًا، لافتًا إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و781 طن قمح متجهة إلى صوامع بني سويف وكوم أبو راضي، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 7 آلاف و89 شاحنة.