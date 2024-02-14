رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث التعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وضم الدكتورة دعاء محمد إبراهيم مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا، والدكتور مصطفى محمد عبده رئيس قسم الصرف بالمركز، والدكتور ياسر جاد الله مدير العلاقات العامة بالمركز.

تكريم رئيس الجامعة

وقدم الوفد درع المركز للدكتور أحمد عكاوي تقديرًا لدوره الفعال في خدمة المجتمع وفي دعم ومساندة المركز من خلال دعم مبادرات التبرع بالدم بما يساهم في توفير دم امن وصحي، وكذلك للدور الفعال للمستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي، في خدمة المجتمع المحيط.

وعبر رئيس الجامعة، عن سعادته باللقاء وبالتكريم، مشيدا بدور المركز المؤثر في توفير خدمات الدم الآمن ومشتقاته للمرضى باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة وبالطرق الطبية السليمة، ما يساهم في إنقاذ حياة الناس، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم منظومة الرعاية الصحية وتقديم كافه أوجه الدعم للمستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة.

نشر ثقافة التبرع بالدم

وأكد رئيس الجامعة أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم والتحفيز الإيجابي لنشر هذه الثقافة أهمية العمل التطوعي الخيري، مشددًا على استعداد الجامعة لتوفير كافه سبل الدعم والمساندة للمركز من خلال المبادرات وحملات التبرع بالدم وعمل التوعية اللازمة لنشر ثقافة التبرع بالدم، كما تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمركز، ومناقشة تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمركز.

وخلال اللقاء توجه الدكتور حجاجي منصور بالشكر برئيس الجامعة، مشيدا بدعم سيادته اللامحدود وتوفير كافة سبل الدعم للمستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي بالجامعة.