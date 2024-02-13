رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي فريق مشروع الميكنة الإلكترونية

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بفريق مشروع الميكنة الإلكترونية للمدن الجامعية بكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور عماد علي عميد الكلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة نهلة فتحي أحمد المشرف على المشروع، والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية، والمهندس أحمد عبد النعيم بمركز معلومات الجامعة والمهندسة رندا محمد عبد الحميد بكلية الحاسبات والمشرف على المشروع.

جامعة جنوب الوادي

واستمع رئيس جامعة جنوب الوادي، لشرح المشروع وهو عبارة عن مشروع تخرج مقدم من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية قسمي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وهذا المشروع يوفر نظام إلكتروني متكامل من خلاله يستطيع الطالب تقديم طلب التسكين، ومتابعة حالة الطلب واختيار غرفته عند قبوله وتسجيل حضور وإنصراف الطالب من خلال جهاز البصمة الموجود في المبنى أو بصمة الموبايل مع ضمان وجود الطالب في المبنى خلال اتصاله بالشبكة الداخلية للمبنى واستخدامة لبصمة إصبعه.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، كما يتم حل كافة المشاكل المتعلقة بالتغذية وبالتالي توفير المال العام ومشاكل الأمان للطلاب، وأيضًا توفير لوحة معلومات للمشرفين والإداريين لتزويدهم بكل المعلومات والتقارير والاحصائيات المتعلقة بالطلبة المقيدين بالمدينة وأيضًا المفصولين منها والمخالفات والتغذية وكل ما يتعلق بالإدارة يضم هذا المشروع عشر طلاب من كليه الحاسبات والمعلومات.