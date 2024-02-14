ما هي مكونات شنطة رمضان 2024؟.. متوافرة من الغد

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مكونات شنطة رمضان 2024 التي ستتوافر بداية من الغد مع انطلاق معارض أهلا رمضان، وتتكون من 6 حتى 10 أصناف حسب طلب كل شخص.

مكونات شنطة رمضان 2024

وترصد السطور التالية مكونات شنطة رمضان 2024، وتشمل الأصناف التالية.

- الزيت.

- السكر.

- الأرز.

- الشاي.

- المكرونة.

- العدس.

- المسلى النباتي.

- الصلصة.

- البلح.

- الفول.

كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا

كما توفر وزارة التموين، كوبونات للمواطنين من فئة 100 و150 و200 و250 و300 و500 جنيه للأشخاص الذين يرغبون في الشراء من المجمعات الاستهلاكية لمنحها إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وسيتم طرح كمية من اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق للتخفيف عن كاهل المواطنين، وستكون الكمية المطروحة «2500 طن دواجن مجمدة، 8200 طن لحوم طازجة، 2000 طن لحوم مجمدة»، في المعارض المنتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.