الغرفة التجارية: توفير 3000 شنطة مواد غذائية في «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الغرفة وفرت 3000 شنطة من المواد الغذائية داخل معرض «أهلا رمضان» بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف خلال تفده اليوم الأربعاء معرض «أهلا رمضان» الرئيسي بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، أن شنط رمضان تحتوي على 2 كيلو أرز معبء ممتاز سعر الكيلو 15 جنيها، و2 كيس سكر ممتاز سعر الواحد 15 جنيها، وزجاجة زيت خليط 700 مم بسعر 35 جنيها، مشيرا إلى استمرار توافر شنط رمضان في المعرض.

رفع العبء عن المواطنين

وقال المهندس أحمد عثمان، إن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن الفترة الماضية كان بها شكاوى طفيفة جرى بحثها مع مديرية التموين باِعتبارها جهة رقابية على الأسعار.

وتابع: «يجرى متابعة المعرض بصفة مستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، للتأكد من جودة المعروضات، و أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق».

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان، والتوابل بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، ومنتجات متنوعة من مشغولات يدوية و فخار وأدوات منزلية وغيرها.