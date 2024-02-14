قرض سيارة من بنك مصر بتمويل 100%.. كيف تحصل عليه؟

أتاح بنك مصر لعملائه برامج تمويل متنوعة للسيارات، تناسب جميع الفئات، منها الحصول على قرض بموجب الدخل الافتراضي، أو الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو بموجب إثبات الدخل أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية باثبات الدخل، أو أصحاب الأوعية الادخارية.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر فبراير الجاري، يكون سعر الفائدة تنافسي، والحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا، والحد الأقصى 6 ملايين جنيه، حسب فئة العميل والدخل.

تفاصيل قرض السياة من بنك مصر

تصل مدة تمويل قرض السيارة من بنك مصر إلى 120 شهرا، وتتمثل المستندات المطلوبة في إحضار صورة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق سواء غاز، كهرباء، مياه، تليفون.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من الموظفين، شهادة مفردات الراتب الشهري، تعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أما أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، يحتاج البنك صورة البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة المهنة، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

ويقدم بنك مصر للعميل عند الحصول على قرض السيارة، وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض، ويمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة، ويمكن أن يكون بدون تأمين وحظر بيع على السيارة، ولكن بشروط محددة، ويوفر تمويل السيارات المستعملة بشروط معينة.