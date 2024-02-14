«ليك حق».. حملة توعوية لـ«حماية المستهلك» خلال الأوكازيون الشتوي

أطلق جهاز حماية المستهلك حملة توعوية بعنوان «ليك حق» بهدف توعية المستهلك بمنتجات الأوكازيون الشتوي الذي بدء مؤخرًا ومستمر لعدة أسابيع، إذ تضمنت الحملة عدة إرشادات جاءت كما يلي:

إرشادات للمستهلك خلال الأوكازيون الشتوي

- تأكّد أنَّ القانون يُلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

- إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنّه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

- يلتزم المورد بالإعلان عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم وأي تكلفة أخرى على سعر السلعة والخدمة إن وجدت.

- في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكّد من أنَّها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل مصر.

طرق تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

وأوضح جهاز حماية المستهلك أنَّه في حالة وجود شكوى أو مخالفة فهناك طرق مختلفة للتواصل مع جهاز حماية المستهلك لضمان حقوق المواطنين وحل المشكلات وهي كالآتي:

- الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي «تقديم الشكاوى، والاستفسارات».

- إرسال الشكوى عبر «واتس آب».

- إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك في مصر على «فيس بوك».

- - من خلال الرابط الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك هنــــا.

- إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

- التوجه لمقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ96 أحمد عرابي المهندسين/ 115 ب القرية الذكية بالطريق الصحراوي.

- يمكن تقديم الشكوى والمخالفات من خلال أفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية.