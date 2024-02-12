أرخص الأسواق لبيع الأحذية والشنط في الأوكازيون الشتوي.. تخفيضات تصل لـ70%

مع بداية الأوكازيون الشتوي الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات العمرية والأسر للبحث عن احتياجاتهم، إذ يتيح تخفيضات كبيرة على المنتجات المعروضة، منها الشنط والأحذية التي تحظى باهتمام كبيرًا من قبل الشباب والأطفال باعتبارها مكملات للمظهر.

أرخص الأسواق لبيع الأحذية والشنط في الأكازيون الشتوي

و عن أفضل الأماكن والأسواق التي تضم عددًا كبيرًا من المحال التجارية المتخصصة في بيع الأحذية والشنط والمشاركة في الأوكازيون بتخفيضات تصل إلى 70% في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة ترصدها الوطن في السطور التالية:

محافظة القاهرة: سوق العتبة بالقاهرة، منطقة روكسي بالقاهرة، جارة المزين في العتبة، الوكالة، سوق درب البرابرة في وسط البلد، سوق الموسكي.

محافظة الجيزة: سوق الجيزة بميدان الجيزة، شارع فيصل بالجيزة

محافظة الإسكندرية: سوق شارع خالد بن الوليدـ كليوباترا ـ سوق المنشيةـ محطة الرمل,

محافظة سوهاج: الأسواق الأسبوعية في المراكز

محافظة السويس - حي الأربعين: شارع أحمد عرابي، شارع النمسا، شارع التحرير بحي السويس.

محافظة القليوبية: شارع عطا في بنها، سوق الاثنين ببنها، وسوق الأحد بشبين القناطر، وشبرا الخيمة، سوق الخميس، أسواق إمام الوكيل في بشبين القناطر، ومعرض التسوق في شبرا الخيمة.