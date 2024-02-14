هل تختلف مشاعر الحب بين المرأة والرجل؟.. طبيبة نفسية تشرح الفروق

قالت الدكتورة رباب الششناوي، استشاري علم النفس، إن طرق التعبير عن الحب تختلف بين الرجل والمرأة، فالمرأة تُرضى بسهولة أكبر من الرجل، «ولإرضاء زوجها، يجب على الزوجة أن تهتم بمظهرها، وتعد له طعاما لذيذا، وتحافظ على نظم المنزل وهدوءه، وتحاول تجنب التحدث معه عن المشكلات»

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حب الرجل مُكلف وصعب، وشعور المرأة بأهميتها لدى الرجل يُسعدها.

وتابعت: «العمل يمثل إثباتا للذات للرجل، فالجميع يعملون، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، فخلقهم من الأرض يُلزمهم بالعمل على الأرض، العمل هو كل حياة الرجل، بينما بيته جزء من حياته، أما بالنسبة للمرأة، فخلقها من الروح يجعل البيت كل حياتها، فهي تُحب خدمة الروح، والعمل التطوعي هو كل حياتها».