بـ200 شاحنة.. «مصر الخير» تشارك في أكبر قافلة للتحالف الوطني لدعم غزة

في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين وخاصة أهالي قطاع غزة، دشنت مؤسسة مصر الخير اليوم الثلاثاء، قافلة رقم 49 من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية وذلك ضمن أكبر قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية ويعاني من ظروف استثنائية صعبة.

5 آلاف طن من المواد الغذائية

وأضاف أن قافلة اليوم تضم نحو 200 تريلا تحمل نحو 5 آلاف طن من المواد الغذائية والعينة المختلفة، منها 18 تريلا تحمل 324 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الجراحية والأدوية فضلاً عن 6 سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل وعلاج المصابين، مؤكدا أن مؤسسة مصر الخير ركزت في مساعداتها المراسلة على متن 200 شاحنة، على الاحتياجات الملحة الواردة إليها من الهلال الأحمر الفلسطيني من قطاع غزة، والتي تضم المياه والمواد الغذائية الجافة والوجبات سهلة التحضير ومعلبات الطهي الجاهزة والبطاطين والألحفة، كما ضمت أيضا الخيام والمشمعات من أجل مساعدة النازحين علي الايواء.

وأشار إلى أن قوافل مصر الخير تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لحين استقرار الأوضاع في غزة ولذلك كان توجه المؤسسة بتوفير الاحتياجات لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم.

49 قافلة إغاثية

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير سيرت 49 قافلة إغاثية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها أعدت قوافل متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية.

من ناحيتها قالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي تم إرسال ما يزيد عن 742 طنا من المساعدات الطبية لأهالينا في قطاع غزة دعما لهم، متضمة 266 ألف علبة دواء، بها أكثر من 5350 جرعة علاج لمرضى زراعة الكلى وما يزيد عن 2570 جرعة تخدير كلي ونصفي إضافة إلى 3465 جرعة علاج أورام كاملة بناء على الاحتياج من قطاع غزة

وأشارت إلى أنه تم توريد حوالي 172900 علبة من المستلزمات الطبية الجراحية وما يزيد عن 3500 علبة لبن أطفال و81275 باكت حفاضات وفوط نسائية، إضافة إلى 9 سيارات إسعاف مدعمة باجهزة الرعاية المركزة.

وأشارت إلى أن قافلة مصر الخير التي تحركت اليوم تضمنت 3465 جرعه علاج كيماوي، وأكتر من 2000 علبة علاج طاريء إضافة إلى 2000 جرعة علاج لمرضى زراعة الكلى و15000 علبة من المستلزمات الجراحية و6 سيارات إسعاف مجهزة لخدمة الأهالي بغزة.

ولفتت إلى أن المستلزمات الجراحية التي تضمنتها قوافل مصر الخير الإغاثية تركز علي مواد الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة مثل الأنابيب الرئوية والصدرية والخيوط الجراحية والجبس والدعامات والجباير للكسور وأربطة الضغط، والكانيولات وأجهزة الوريد والمحاليل، موضحة أن المستلزمات تناسب كل الأعمار من أول الأطفال الرضع وحتي الكبار.