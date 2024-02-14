ارتفاع مؤشر الدولار عالميا إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر

سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 104.8 نقطة، بعد قفزة قوية في المؤشر خلال الجلسة السابقة بنسبة 0.7 بالمئة.

وعززت بيانات التضخم في أسعار المستهلكين الأمريكية، التي جاءت أعلى من التوقعات، الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق عما تتوقعه السوق.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 3.1% في يناير من 3.4% في ديسمبر، لكنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 2.9%. ولم يتغير معدل التضخم الأساسي عند 3.9%، مخالفًا التوقعات بتباطؤه إلى 3.7%، ولا تشهد الأسواق الآن أي خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وقد قللت من احتمالية التحرك في مايو.

مؤشر الدولار عالميًا

يتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في وقت لاحق يوم الأربعاء للحصول على مزيد من التوجيه، وعزز الدولار في جميع المجالات ووصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل اليورو والدولار الأسترالي واليوان.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0174 أو 0.02٪ إلى 104.9426 نقطة يوم الأربعاء 14 فبراير من 104.9600 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 104.64 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يجرى تداوله عند 106.41 نقطة خلال 12 شهرًا.