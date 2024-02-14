رغم انخفاض الأسعار.. إزاي تكسبي من بيع الذهب الآن؟

ما شهده سوق الذهب في الفترة الأخيرة من ارتفاع تلاه انخفاض، أصاب السيدات بالحيرة، وتساءلن عن الوقت المناسب للشراء، وهل البيع في الوقت الراهن من الممكن أن يؤدي إلى خسارة أم مكسب، خاصة في ظل تذبذب الأسعار، وهو ما أجاب عنه خبراء موضحين أن الذهب من أفضل المعادن الثمينة للادخار وفي حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها من الصعب الخسارة فيه.

بيع الذهب في ظل الانخفاض

«لو عندي دهب وبيعت والأسعار منخفضة ده بيأثر على مكسبي ولا لا؟»، سؤال راود أذهان السيدات فبادرن بالبحث عن إجابة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الجروبات الخاصة بتداول الذهب، وهو ما رد عليه الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلًا إن السيدات اللاتي ادخرن الذهب، وأردن بيعه في ظل الأسعار الحالية التي شهدت انخفاضًا، لا تحسب الربح والخسارة بوقت البيع والشراء، ولكن على حسب السعر.

وأضاف أنه يمكن حساب الربح بهذه الطريقة: «لازم أحسب جرامات الذهب وأقدره بالسعر الحالي وأشوف الربح مناسب معايا أو لا، وده بيكون عن طريق وزن عدد الجرامات، وضربها في سعر الجرام لمعرفة صافي الربح، وتحدد على أساسه المكسب مناسب ولا لأ، وفي كل الأحوال يحقق الذهب مكسبا حتى لو انخفضت الأسعار».

كم تربح السيدات من شراء الذهب عند الانخفاض؟

أما في حالة الشراء في وقت الانخفاض، فتتساءل السيدات كم تربح في هذه الحالة، وهو ما عبر عنه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ«الوطن»: «اللي عاوزة تشتري دهب في الانخفاض هيكون السعر مناسب ليها، ومش هيأثر على قيمته بعد كده، لأن قيمة الدهب بتفضل هي هي، السعر اللي بيتغير، ولو هي اشترت في الانخفاض دلوقتي وحبيت تبيع بعد كده هتكسب، لأن سعر الدهب بيتغير، والذهب منتج الربح فيه على المدى البعيد».