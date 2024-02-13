أكثر من 500 جنيه تراجع بسعر الذهب.. كم بلغت خسائر الجرام في أسبوعين؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا على مدار الأسبوعين الماضيين، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 من سعر 4005 جنيهات في 31-1-2024، إلى مستوى 3600 جنيه سعر اليوم الأربعاء 13-2-2024 بخسائر تقدر بنحو 405 جنيهات في الجرام، فيما خسر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 525 جنيهًا، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

خسائر جرام الذهب في أسبوعين

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، خسائر جرام الذهب في أسبوعين، وتحديدًا منذ 31 يناير 2024.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، الآن، 3600 جنيه، ليتراجع بنحو 405 جنيهات، مقارنة مع 4005 جنيهات للجرام في 31 يناير 2024.

سعر الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4114 جنيها، بتراجع 525 جنيهًا، مقارنة مع 4639 جنيهًا سعر الجرام في 31 يناير 2024.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3085 جنيها، متراجع بنحو 386 جنيهًا، مقارنة مع 3471 جنيهًا سعر الجرام في 31 يناير 2024.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2440 جنيه للشراء، متراجع 150 جنيهًا مقارنة مع 2590 سعر الجرام في 31 يناير 2024.