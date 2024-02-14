آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر.. جرام 21 يسجل 3600 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، يوم أمس الثلاثاء، 3600 جنيها للشراء، 3650 جنيهًا للبيع، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، سعر الذهب بختام تعاملات أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بختام تعاملات الثلاثاء، 3600 جنيها للشراء، 3650 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، 4114 جنيهًا للشراء، 4171 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم أمس، 3065 جنيها للشراء، 3128 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2406 جنيهًا للشراء، 2440 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، 28 ألفا و800 جنيه.