خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي التيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن شرح وتوزيع المقرر من 10 فبراير الجاري وحتى 27 أبريل المقبل، وفقا لما نصت عليه خطة توزيع المناهج التي حددتها الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

الصف الأول الثانوي

- الباب الثالث توارث الصفات.

- الدرس الأول الطرز الكروموسومى.

- النظرية الكروموسومية.

- تفسير قوانين مندل في ضوء نظرية الكروموسومات.

- الدرس الثاني توارث فصائل الدم في الإنسان عامل ريسوس والجينات المتكاملة والجينات المعنية إلى نهاية الفصل والصفات المرتبطة بالجنس إلى نهاية الفصل .

- الباب الرابع تصنيف الكائنات الحية.

- أسس تصنيف الكائنات الحية.

- التصنيف الحديث للكائنات الحية إلى نهاية مملكة الطلائعيات.

- مملكة الفطريات.

- مملكة النبات - مملكة الحيوان.

الصف الثاني الثانوي

- الفصل الرابع «الإخراج في الكائنات الحية»

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

- من بداية الكلية حتي نهاية جهاز الكلي الصناعية.

- من بداية الإخراج في النبات حتي نهاية الفصل الرابع.

- الوحدة الخامسة «الإحساس في الكائنات الحية»

- من بداية الإحساس في النبات حتي نهاية الانتحاء المائي.

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس في الإنسان حتي نهاية أنواع الخلايا العصبية.

- من بداية الغراء العصب حتى نهاية خصائص السيال العصبي.

- من بداية التشابك العصب حتى نهاية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي.

- الجهاز العصبي المركزي.

- الجهاز العصبي الطرفي.