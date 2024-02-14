آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس يوم الخميس 29 فبراير 2024، وآخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم يوم الخميس 22 فبراير المقبل.

أخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس

وأتاحت وزارة التعليم، رابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والمقرر أن تبدأ يوم 22 يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وزارة التعليم، ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي، وتسليمه للمدرسة في موعد أقصاه 29 من الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الصف الثالث الثانوي لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- وتكون نفس الصورة علي الاستمارة.

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات متواجد بالمدرسة.

- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة من البريد.

-2 صورة من الايصال بمبلغ 210 جنيهات.

- 2 طابع مهن تعليمي فيئه 2 جنيه.

- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بمبلغ 512 جنيها و2 صورة منه.