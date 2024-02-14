إصابات خطيرة لطفلة بعد اصطدام أتوبيس بها في أكتوبر

أُصيبت طفلة بإصابات خطيرة بعد أن اصطدم بها أتوبيس بسبب السرعة الجنونية، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد باصطدام أتوبيس نقل عام بالطفلة «جمانة» (9 أعوام) مقيمة في أكتوبر ومصابة بكسور في الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن والحالة سيئة للغاية ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال والدها أفاد بأنّه كان يسير برفقه ابنته المصابة وفوجئ بأتوبيس نقل عام يسير بسرعة جنونية واصطدم بابنته ما أدى إلى إصابتها، وجرى التحفظ على قائد الأتوبيس وتولت النيابة التحقيق.