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الرئيس الفلسطيني يدعو إلى سرعة إنجاز صفقة تبادل المحتجزين تجنبا لاجتياح رفح

كتب:

هانى حسن
01:13 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «نحن أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف أن الإسراع بإنجاز صفقة تبادل المحتجَزين سيؤدي إلى تجنب هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، ومن ثم تجنب «وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا».

 

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